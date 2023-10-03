Фердинанд: «Мне жаль Хёйлунна»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о давлении на форварда команды Расмуса Хёйлунна.

20-летний датчанин был приобретён у «Аталанты» в июле за 75 млн евро.

«В каком-то смысле мне жаль Хёйлунна, поскольку, как мне кажется, ни от одного молодого нападающего ранее не ждали мгновенного результата, как ждут от него. Он сразу попал в центр внимания, что очень непросто», – заявил в интервью TNT Sports бывший английский футболист перед поединком «Юнайтед» в Лиге чемпионов против «Галатасарая».

Именно Расмус Хёйлунн открыл счёт в матче против турецкого коллектива, забив свой второй гол в составе английского гранда.