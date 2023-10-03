Люк де Йонг: «Араухо станет лучшим защитником в мире»

Нападающий нидерландского ПСВ Люк де Йонг высоко оценил способности центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

По словам экс-форварда «Барселоны» и «Севильи», уругвайский центрбек показывал выдающийся уровень уже на старте своей карьеры: «Араухо станет лучшим защитником в мире. Когда я играл в «Севилье», он дебютировал против нас, и я сразу понял, что это будущая звезда. У него есть скорость и сила, он здорово общается с мячом», – заявил в интервью AD нидерландец.

В эти минуты ПСВ с Люком де Йонгом в составе играет против «Севильи» в Лиге чемпионов. Текстовая трансляция этой встречи проходит на сайте LiveResult.ru.