«Реал» выиграл 14 из последних 15 матчей Лиги чемпионов против команд из Серии А

Мадридский «Реал» попробует продлить успешную серию в матчах с соперниками из Италии.

Коллектив Карло Анчелотти сыграет против «Наполи» в выездном поединке второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча стартует в 22:00 по московскому времени. Согласно данным Opta, «сливочные» добились победы в 14 из последних 15 матчей самого престижного еврокубка против итальянских команд. Также примечательно и то, что мадридцы взяли верх во всех семи выездных играх с представителями Серии А.

Текстовая онлайн-трансляция сегодняшнего матча «Наполи» – «Реал» пройдёт на сайте LiveResult.ru.