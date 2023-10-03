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Лига чемпионов

«Унион» вёл 2:0 и в итоге проиграл «Браге»

03 Октября 2023 • 21:45 Комментировать
Унион Берлин
2:3
Брага
окончен

Кажущиеся чужеродными командами в Лиге чемпионов, «Унион» и «Брага», провели матч второго тура. Уже на четвертой минуте Шеральдо Бекер прострелил с правого края штрафной, мяч в итоге оказался у Робина Госенса, который и открыл счет, но из-за офсайда гол отменили. Активный Бекер оказался сам перед воротами  и не смог пробить мимо голкипера. Новый шанс Шеральдо, в контратаке он получил мяч на свободное пространство и реализовал выход один на один. Прошло семь минут, и снова Бекер убежал к воротам и пробил метко под перекладину - 2:0. Португальцы очень быстро размочили счет. После подачи углового бил Рикарду Орта, эту угрозу парировал вратарь, а вот добивание Сику Ньякате было реазультативным.

Сразу после перерыва еще один угловой «Браги» принес успех гостям. Домашняя заготовка, мяч отыгран на Арминду Бруму, который зарядил в правую девятку. Второй тайм получился менее событийным, а лучший момент был у Бекера, который обыграл вратаря и с острого угла не попал в рамку. Уже должен был прозвучать финальный свисток, когда португальцы перевернули всё с ног на голову. Андре Каштру из-за пределов штрафной метко пробил в левый нижний угол - 2:3.

«Брага» набрал три очка, столько же у «Наполи» с «Реалом».

Протокол игры  
Унион Берлин2:3Брага
(1:0) Бекер Шеральдо30'  
(2:0) Бекер Шеральдо37'  
  41'Ньякате Сику (2:1)
  51'Брума Арминду (2:2)
  90'Каштру Андре (2:3)
Рённов ФредерикДухи ДанилоБонуччи Леонардо  13'Лейте Диогу  54'Юранович ЙосипТусар Люка 63' (Фолланд Кевин ( 63') Крал АлексХаберер Яник 81' (Ааронсон Бренден ( 81') Госенс Робин 87' (Руссийон Жером ( 87') Бекер ШеральдоБехренс Кевин 63' (Лайдуни Аисса ( 63')
Запасные: Триммель КристоферШтайн ЯнникЕккель ПаульШволов Александер
Матеус ЛимаМендес Юсафат 87' (Каштру Андре ( 87') Сатчи СердарНьякате СикуБорха Кристиан 74' (Марин Адриан ( 74') Али Мохамед АльмоатасембеллахСаласар Родриго  72' 73' (Моутинью Жоау ( 73') Джало Альваро 84' (Руис Абель ( 84') Орта Рикарду  13' 84' (Карвалью Витор ( 84') Брума АрминдуБанза Симон  46'
Запасные: Фонте ЖозеПицци ЛуишГорничек ЛукашЛопеш РониМагальяйнш ТьягуОрта АндреПаулу Оливейра
03 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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