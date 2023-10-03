«Унион» вёл 2:0 и в итоге проиграл «Браге»

Кажущиеся чужеродными командами в Лиге чемпионов, «Унион» и «Брага», провели матч второго тура. Уже на четвертой минуте Шеральдо Бекер прострелил с правого края штрафной, мяч в итоге оказался у Робина Госенса, который и открыл счет, но из-за офсайда гол отменили. Активный Бекер оказался сам перед воротами и не смог пробить мимо голкипера. Новый шанс Шеральдо, в контратаке он получил мяч на свободное пространство и реализовал выход один на один. Прошло семь минут, и снова Бекер убежал к воротам и пробил метко под перекладину - 2:0. Португальцы очень быстро размочили счет. После подачи углового бил Рикарду Орта, эту угрозу парировал вратарь, а вот добивание Сику Ньякате было реазультативным.

Сразу после перерыва еще один угловой «Браги» принес успех гостям. Домашняя заготовка, мяч отыгран на Арминду Бруму, который зарядил в правую девятку. Второй тайм получился менее событийным, а лучший момент был у Бекера, который обыграл вратаря и с острого угла не попал в рамку. Уже должен был прозвучать финальный свисток, когда португальцы перевернули всё с ног на голову. Андре Каштру из-за пределов штрафной метко пробил в левый нижний угол - 2:3.

«Брага» набрал три очка, столько же у «Наполи» с «Реалом».