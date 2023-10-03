Захарян снова не смог дебютировать в Лиге чемпионов

3 октября «Реал Сосьедад» одолел «Ред Булл Зальцбург» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в заявку своей команды, но провел всю игру на скамейке запасных. В матче первого тура с «Интером» (1:1) 20-летний хавбек так же находился в заявке сан-себастьянского клуба, но на поле не появился.

Таким образом, дебют Захаряна в Лиге чемпионов откладывается на третий тур, в котором «Реал Сосьедад» на выезде встретится с португальской «Бенфикой». Поединок состоится 24 октября и начнется в 22:00 по мск.

После перехода в «Реал Сосьедад» из «Динамо» Захарян появился на поле в трех матчах Ла Лиги и не отметился голевыми действиями.