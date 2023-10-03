Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Реал Сосьедад» без помощи Арсена Захаряна разобрался с «Зальцбургом» на его территории

03 Октября 2023 • 21:40 Комментировать (2)
Зальцбург
0:2
Реал Сосьедад
окончен

«Реал Сосьедад» и «Зальцбург» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура состоялся 3 октября на стадионе «Ред Булл Арена».

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Зальцбург0:2Реал Сосьедад
  7'Оярсабаль Микель (0:1)
  27'Браис Мендес (0:2)
Шлагер АлександерДедич АмарСоле Умар  41' 46' (Беду Самсон ( 46') Павлович Страхинья  76'Терзич АлексаБидструп Мадс 65' (Капальдо Николас ( 65') Глух Оскар 78' (Сучич Лука ( 78') Гурна-Дуат ЛюкаКьергаард Мауриц 46' (Ратков Петар ( 46') Шимич РокоКонате Карим 46' (Форсон Аманква ( 46')
Запасные: Крумрай ЙонасДьямбу МамадиМоргалла ЛеандроКамери ДийонПёнтковски КамильУльмер АндреасДоргелес Нене
Ремиро АлехандроТраоре Амари 84' (Ариц Элустондо ( 84') Субельдия ИгорЛе Норман Робен  15' 46' (Пачеко Хон ( 46') Муньос АйхенБарренечеа Андер 63' (Чо Мохамед-Али ( 63') Субименди МартинМерино МикельБраис Мендес  59' 82' (Туррьентес Беньят ( 82') Кубо Такефуса 63' (Фернандес Карлос ( 63') Оярсабаль Микель
Запасные: Умар СадикЗахарян АрсенУрко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиФрага АйторОласагасти Хон
03 октября. Стадион "Ред Булл Арена".


«Зальцбург» уверенно победил «Бенфику» в первом туре, а «Реал Сосьедад» на последних секундах упустил победу над «Интером», так что старт Лиги чемпионов можно было признать удачным для обеих команд. Более того, австрийцы подходили фаворитом, потому что проводили матч на своём поле, не так напряглись в чемпионате. Но на деле всё вышло иначе. Класс футболистов из Сан-Себастьяна сказался.

В стартовом составе ожидаемо не оказалось Арсена Захаряна, недавно восстановившегося после коронавируса. Зато был и капитанил Микель Оярсабаль, создавший быстрый гол. Уже на седьмой минуте получил он передачу от Браиса Мендеса, под присмотром защитника вошёл в штрафную площадь и бильярдно пробил в дальний угол. Вратарь, закрытый этим же защитником, даже прыгать не стал – 0:1.

«Зальцбург» тут же забегал, провёл пару позиционных атак, успокоился и пропустил второй. В середине первого тайма Мендес к ассисту добавил гол. Сам же обыгрался с Кубо в центре поля, а получив передачу на ход. Браис подошёл к штрафной площади, убрал на замахе сначала Соле, а потом и Гурна-Дуата, после чего с левой ноги отправил мяч в точно правый угол – 0:2. Красота с мхатовскими паузами.

Через десять минут мог прилетать и третий. Барренечеа с левого фланга прострелил вдоль ворот. А в центре штрафной площади упустили Оярсабаля, который должен был спокойно забивать, но махнул ногой мимо мяча. Хоть что-то «Зальцбург» создал уже во втором тайме. Ратков пяткой скинул на ход Шимичу, Роко протиснулся между двумя защитниками, прокинул мяч мимо Ремиро и рухнул на газоне. Показалось, что картинно, но рефери указал на 11-метровую отметку.

Затянулась пауза, но готовился уже бить сам же пострадавший, как арбитра позвали к монитору. Бартош Франковски углубился в изучение момента и заметил, что Шимич сам наступил на ногу Ремиро и дорисовал падение затем. Вернулся рефери с вердиктом неутешительным – пенальти отменён. Этот приговор потушил «Зальцбург», а «Реал Сосьедад» и так никуда не торопился. Команды стали просто доигрывать матч, а российский болельщик – ждать выхода Арсена Захаряна.

Ждали, но так в итоге ничего более и не произошло. Альгуасиль сделал все пять замен, однако Арсен Захарян досмотрел матч со скамейки и после финального свистка спокойно резюмировал победу своей команды со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ред Булл Зальцбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Leonardis
03 Октября 2023 в 21:52
везет же Захаряну,такие матчи вживую смотрит...
ilinoize
03 Октября 2023 в 22:50
И ещё деньги за это получает
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Брага Брага
2
3
1.75 3.90 5.00
Видео
Окончен
Зальцбург Зальцбург
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
2
2.65 3.60 2.65
Видео
51 мин
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Галатасарай Галатасарай
1
1
1.46 4.60 7.60
Видео
51 мин
Ланс Ланс
Арсенал Арсенал
1
1
4.10 4.00 1.86
Видео
51 мин
Наполи Наполи
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
2
2.65 3.60 2.65
Видео
51 мин
Интер Милан Интер Милан
Бенфика Бенфика
0
0
1.92 3.70 4.20
Видео
51 мин
Копенгаген Копенгаген
Бавария Бавария
0
0
9.80 5.40 1.35
Видео
51 мин
ПСВ ПСВ
Севилья Севилья
0
0
2.41 3.60 2.95
Видео
04.10.23 в 19:45
Атлетико М Атлетико М
Фейеноорд Фейеноорд
1.66 3.80 6.00
Видео
04.10.23 в 19:45
Антверпен Антверпен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.77 3.80 5.00
Видео
04.10.23 в 22:00
Порту Порту
Барселона Барселона
3.90 3.70 1.99
Видео
04.10.23 в 22:00
Ньюкасл Ньюкасл
ПСЖ ПСЖ
2.49 3.60 2.85
Видео
04.10.23 в 22:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.40 4.10 1.79
Видео
04.10.23 в 22:00
Боруссия Д Боруссия Д
Милан Милан
2.25 3.45 3.40
Видео
04.10.23 в 22:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Янг Бойз Янг Бойз
2.19 3.70 3.30
Видео
04.10.23 в 22:00
Селтик Селтик
Лацио Лацио
3.90 3.70 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
22:55 · Лига чемпионов
Беллингем повторил достижение Роналду и Карамбё в Лиге чемпионов
22:53 · Лига чемпионов
​Винисиус догнал Роберто Карлоса по голам в Лиге чемпионов
22:48 · Лига чемпионов
Сака был заменён из-за травмы в матче «Арсенала» против «Ланса»
22:41 · Лига чемпионов
Заха забил четвёртый гол в пяти матчах против «Манчестер Юнайтед»
22:32 · Лига чемпионов
Хёйлунн – второй самый молодой игрок после Холанна, забивший в двух первых матчах Лиги чемпионов
22:24 · Лига чемпионов
Фердинанд: «Мне жаль Хёйлунна»
22:13 · Лига чемпионов
Люк де Йонг: «Араухо станет лучшим защитником в мире»
22:04 · Италия. Серия А
Сарри: «Я прекращу тренировать, если футбол останется таким»
21:56 · Лига чемпионов
«Реал» выиграл 14 из последних 15 матчей Лиги чемпионов против команд из Серии А
21:45 · Лига чемпионов
«Унион» вёл 2:0 и в итоге проиграл «Браге»
21:43 · Лига чемпионов
Захарян снова не смог дебютировать в Лиге чемпионов
21:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен гораздо лучше действовать в штрафной соперника»
21:30 · Лига чемпионов
«Наполи» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 3
21:30 · Лига чемпионов
«Ланс» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:30 · Лига чемпионов
«Интер» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем