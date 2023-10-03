«Реал Сосьедад» без помощи Арсена Захаряна разобрался с «Зальцбургом» на его территории

«Реал Сосьедад» и «Зальцбург» встретились в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч второго тура состоялся 3 октября на стадионе «Ред Булл Арена».



«Зальцбург» уверенно победил «Бенфику» в первом туре, а «Реал Сосьедад» на последних секундах упустил победу над «Интером», так что старт Лиги чемпионов можно было признать удачным для обеих команд. Более того, австрийцы подходили фаворитом, потому что проводили матч на своём поле, не так напряглись в чемпионате. Но на деле всё вышло иначе. Класс футболистов из Сан-Себастьяна сказался.

В стартовом составе ожидаемо не оказалось Арсена Захаряна, недавно восстановившегося после коронавируса. Зато был и капитанил Микель Оярсабаль, создавший быстрый гол. Уже на седьмой минуте получил он передачу от Браиса Мендеса, под присмотром защитника вошёл в штрафную площадь и бильярдно пробил в дальний угол. Вратарь, закрытый этим же защитником, даже прыгать не стал – 0:1.

«Зальцбург» тут же забегал, провёл пару позиционных атак, успокоился и пропустил второй. В середине первого тайма Мендес к ассисту добавил гол. Сам же обыгрался с Кубо в центре поля, а получив передачу на ход. Браис подошёл к штрафной площади, убрал на замахе сначала Соле, а потом и Гурна-Дуата, после чего с левой ноги отправил мяч в точно правый угол – 0:2. Красота с мхатовскими паузами.

Через десять минут мог прилетать и третий. Барренечеа с левого фланга прострелил вдоль ворот. А в центре штрафной площади упустили Оярсабаля, который должен был спокойно забивать, но махнул ногой мимо мяча. Хоть что-то «Зальцбург» создал уже во втором тайме. Ратков пяткой скинул на ход Шимичу, Роко протиснулся между двумя защитниками, прокинул мяч мимо Ремиро и рухнул на газоне. Показалось, что картинно, но рефери указал на 11-метровую отметку.

Затянулась пауза, но готовился уже бить сам же пострадавший, как арбитра позвали к монитору. Бартош Франковски углубился в изучение момента и заметил, что Шимич сам наступил на ногу Ремиро и дорисовал падение затем. Вернулся рефери с вердиктом неутешительным – пенальти отменён. Этот приговор потушил «Зальцбург», а «Реал Сосьедад» и так никуда не торопился. Команды стали просто доигрывать матч, а российский болельщик – ждать выхода Арсена Захаряна.

Ждали, но так в итоге ничего более и не произошло. Альгуасиль сделал все пять замен, однако Арсен Захарян досмотрел матч со скамейки и после финального свистка спокойно резюмировал победу своей команды со счётом 2:0.