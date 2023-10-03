Беллингем побил рекорд Александера-Арнольда в Лиге чемпионов

Джуд Беллингем попал в стартовый состав мадридского «Реала» на матч Лиги чемпионов против «Наполи».

Поединок пройдёт в Италии в рамках второго тура группового этапа, а его начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Как отмечает Opta, 20-летний Беллингем в 23-й раз в карьере выйдет с первых минут в матче Лиги чемпионов – новый рекорд среди всех английских футболистов в возрасте не старше 20 лет. Прежним рекордсменом был Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля».

Текстовая трансляция матча «Наполи» – «Реал» пройдёт на сайте LiveResult.ru. После первого тура в активе команд по три набранных очка.