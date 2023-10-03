Энрике: «Матч против «Ньюкасла» — это проверка для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящей игре Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

Специалист заявил, что никто не хотел получить в свою группу из четвертой корзины именно «Ньюкасл», ведь «сороки» провели великолепный прошлый сезон.

«Матч против «Ньюкасла» станет настоящей проверкой для «ПСЖ». Я очень жду эту встречу», — цитирует Энрике The Athletic.

Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «ПСЖ» пройдет в среду, 4 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.