Фелиш: «Недавнее поражение «Порту» от «Бенфики» осложняет задачу «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш поделился мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Порту».

Встреча состоится в среду на поле «драконов». В недавнем поединке чемпионата Португалии коллектив Сержиу Консейсау уступил принципиальному сопернику – «Бенфике» (0:1).

«На этом стадионе всегда трудно играть, но мы готовы, – высказывается Фелиш, в прошлом выступавший за «Бенфику». – Думаю, недавнее поражение «Порту» в матче с «Бенфикой» несколько осложнит нашу задачу, поскольку у соперников будет запредельный настрой – они сделают всё, чтобы реабилитироваться. Принципиально ли для меня забить в матче с «Порту»? Я хочу забивать в каждой игре», – заявил на пресс-конференции португалец.