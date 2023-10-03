«Наполи» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

Во втором туре Лиги чемпионов встречаются «Наполи» и «Реал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Реал Мадрид
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Протокол игры
|(1:0) Эстигор Лео19'
|27'Винисиус Жуниор (1:1)
|34'Беллингем Джуд (1:2)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Натан• 45'Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Камавинга Эдуардо• 29'Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Беллингем Джуд•Родриго•Винисиус Жуниор
03 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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