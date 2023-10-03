«Ланс» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Во Франции проходит матч второго тура Лиги чемпионов между «Лансом» и «Арсеналом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ланс - Арсенал
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Протокол игры
|14'Жезус Габриэл (0:1)
|(1:1) Томассон Адриен25'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Мачадо Дейвер•Менди Нампали•Абдул-Самед Салис•Сотока Флориан•Томассон Адриен•Вахи Элю
Райя Давид•Томиясу Такэхиро•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Эдегор Мартин•Райс Деклан•Хаверц Кай•Сака Букайо34' (Виейра Фабиу (34') •Жезус Габриэл•Троссар Леандро
03 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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