«Интер» - «Бенфика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Во втором туре Лиги чемпионов встречаются «Интер» и «Бенфика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Бенфика
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Протокол игры
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих•Димарко Федерико•Мартинес Лаутаро•Тюрам Маркус
Трубин Анатолий•Бах Александр23' (Араужу Томаш (23') •Отаменди Николас•Родригес Фелипе II•Бернат Хуан•Невеш Жоау•Кекчю Оркун•Ди Мария Анхель•Силва Рафа•Эурснес Фредрик•Нерес Давид
03 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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