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ПСВ - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

03 Октября 2023 • 21:30 Комментировать
ПСВ
0:0
Севилья
1 1.90 X 3.90 2 3.90
2-й тайм

В Нидерландах проходит матч второго тура Лиги чемпионов между ПСВ и «Севильей».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча ПСВ - Севилья

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
ПСВ0:0Севилья
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреБоскальи ОливьеДест СерджиньоТильман МаликСхаутен ЙердиВеерман Йоэй  27'Бакайоко ЖоанДе Йонг ЛюкЛанг Ноа
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойПепи РикардоБелла-Кочап АрмельСайбари ИсмаэльВертессен ЙорбеЛосано ИрвингСамбо ШурандиТиль ГусВан Анхольт Патрик
Нюланд ЭрьянНавас Хесус  36'Гудель НеманьяРамос СерхиоПедроса АдриаФернандо РежесРакитич ИванОкампос ЛукасСусо ХесусЛукебакио ДодиЭн-Несири Юссеф
Запасные: Дмитрович МаркоТоррес ОливерФлорес АльбертоГаттони ФедерикоДиас МарианоХуанлу СанчесСумаре БубакариСоу ДжибрилАкунья МаркосХордан ХоанМир РафаБаде Луак
03 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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