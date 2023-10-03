ПСВ - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Нидерландах проходит матч второго тура Лиги чемпионов между ПСВ и «Севильей».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ПСВ - Севилья
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Протокол игры
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Тильман Малик•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй• 27'Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк•Ланг Ноа
Нюланд Эрьян•Навас Хесус• 36'Гудель Неманья•Рамос Серхио•Педроса Адриа•Фернандо Режес•Ракитич Иван•Окампос Лукас•Сусо Хесус•Лукебакио Доди•Эн-Несири Юссеф
03 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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