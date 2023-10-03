«Манчестер Юнайтед» - «Галатасарай»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

«Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» проводят матч второго тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Галатасарай
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Протокол игры
|(1:0) Хёйлунн Расмус17'
|23'Заха Уилфрид (1:1)
Онана Андре•Далот Диогу• 38'Варан Рафаэль•Линделоф Виктор•Амрабат Софьян•Межбри Ханнибал46' (Эриксен Кристиан (46') •Каземиро Карлос• 35'Маунт Мэйсон•Фернандеш Бруну•Хёйлунн Расмус•Рэшфорд Маркус
03 октября. Стадион "Олд Траффорд".
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