Пиоли: «Задача «Милана» – обыграть «Боруссию», но это не решающий матч»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о предстоящем матче с «Боруссией» Дортмунд.

«Россонери» сыграют против «шмелей» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду на поле дортмундцев.

«Зная атмосферу, свойственную домашним матчам «Боруссии», можно предположить, что игроки даже не смогут услышать меня во время игры. Нам нужно быть готовыми к этому.

Наша задача – победить, необходим правильный настрой. Это очень важный матч, но не решающий – впереди ещё четыре тура. «Боруссия» очень давно не проигрывала дома, но мы верим в свои силы», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «Милана».