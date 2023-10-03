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«Зальцбург» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

03 Октября 2023 • 19:16 Комментировать
Зальцбург
0:2
Реал Сосьедад
2-й тайм

В Австрии проходит матч второго тура Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Реал Сосьедадом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Зальцбург0:2Реал Сосьедад
 7'Оярсабаль Микель (0:1)
 27'Браис Мендес (0:2)
Шлагер АлександерДедич АмарСоле Умар  41' 46' (Беду Самсон ( 46') Павлович СтрахиньяТерзич АлексаБидструп МадсГлух ОскарГурна-Дуат ЛюкаКьергаард Мауриц 46' (Ратков Петар ( 46') Шимич РокоКонате Карим 46' (Форсон Аманква ( 46')
Запасные: Крумрай ЙонасДьямбу МамадиМоргалла ЛеандроКапальдо НиколасКамери ДийонСучич ЛукаПёнтковски КамильУльмер АндреасДоргелес Нене
Ремиро Алехандро  48'Траоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман Робен  15' 46' (Пачеко Хон ( 46') Муньос АйхенБарренечеа АндерСубименди МартинМерино МикельБраис МендесКубо ТакефусаОярсабаль Микель
Запасные: Фернандес КарлосУмар СадикЗахарян АрсенАриц ЭлустондоУрко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиФрага АйторЧо Мохамед-АлиОласагасти ХонТуррьентес Беньят
03 октября. Стадион "Ред Булл Арена".
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Реал Сосьедад Зальцбург
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ЗАЛЬЦБУРГ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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