«Зальцбург» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В Австрии проходит матч второго тура Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Реал Сосьедадом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зальцбург - Реал Сосьедад
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Протокол игры
|7'Оярсабаль Микель (0:1)
|27'Браис Мендес (0:2)
Шлагер Александер•Дедич Амар•Соле Умар 41'46' (Беду Самсон (46') •Павлович Страхинья•Терзич Алекса•Бидструп Мадс•Глух Оскар•Гурна-Дуат Люка•Кьергаард Мауриц46' (Ратков Петар (46') •Шимич Роко•Конате Карим46' (Форсон Аманква (46')
Ремиро Алехандро• 48'Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен 15'46' (Пачеко Хон (46') •Муньос Айхен•Барренечеа Андер•Субименди Мартин•Мерино Микель•Браис Мендес•Кубо Такефуса•Оярсабаль Микель
03 октября. Стадион "Ред Булл Арена".
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