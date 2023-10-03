​Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в «Манчестер Сити»

В среду «Манчестер Сити» проведёт матч против «РБ Лейпцига» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В преддверии игры рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола дал комментарий насчёт кадровой ситуации.

«Стоунс и Бернарду? Они чувствуют себя гораздо лучше - Бернарду лучше, чем Джон. Они оба идут на игру, и мы примем решение завтра. То, что они вернулись, - это хорошие новости для нас.

Родри завтра проведёт матч, а затем я дам ему отдохнуть. Он отправится в Мадрид за четыре или пять дней до сбора сборной Испании», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Матч «РБ Лейпциг» - «Манчестер Сити» стартует 4 октября в 22:00 по московскому времени.