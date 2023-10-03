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«Унион» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

03 Октября 2023 • 19:14 Комментировать
Унион Берлин
2:1
Брага
2-й тайм

В Германии проходит матч второго тура Лиги чемпионов между «Унионом» и «Брагой».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Унион Берлин2:1Брага
(1:0) Бекер Шеральдо30' 
(2:0) Бекер Шеральдо37' 
 41'Ньякате Сику (2:1)
Рённов ФредерикДухи ДанилоБонуччи Леонардо  13'Лейте ДиогуЮранович ЙосипТусар ЛюкаКрал АлексХаберер ЯникГосенс РобинБекер ШеральдоБехренс Кевин
Запасные: Руссийон ЖеромЛайдуни АиссаТриммель КристоферАаронсон БренденШтайн ЯнникЕккель ПаульФолланд КевинШволов Александер
Матеус ЛимаМендес ЮсафатСатчи СердарНьякате СикуБорха КристианАли Мохамед АльмоатасембеллахСаласар РодригоДжало АльвароОрта Рикарду  13'Брума АрминдуБанза Симон  46'
Запасные: Руис АбельКаштру АндреМоутинью ЖоауКарвалью ВиторМарин АдрианФонте ЖозеПицци ЛуишГорничек ЛукашЛопеш РониМагальяйнш ТьягуОрта АндреПаулу Оливейра
03 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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