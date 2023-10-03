«Унион» - «Брага»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В Германии проходит матч второго тура Лиги чемпионов между «Унионом» и «Брагой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Унион Берлин - Брага
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Протокол игры
|(1:0) Бекер Шеральдо30'
|(2:0) Бекер Шеральдо37'
|41'Ньякате Сику (2:1)
Матеус Лима•Мендес Юсафат•Сатчи Сердар•Ньякате Сику•Борха Кристиан•Али Мохамед Альмоатасембеллах•Саласар Родриго•Джало Альваро•Орта Рикарду• 13'Брума Арминду•Банза Симон 46'
03 октября. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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