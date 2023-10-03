Захарян остался в запасе «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 3 октября, «Реал Сосьедад» на выезде встретится с «Ред Булл Зальцбургом» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян начнет игру на скамейке запасных. С первых минут Иманоль Альгуасиль решил выступить следующих футболистов: Ремиро (вр), Муньос, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Барренечеа, Мерино, Субеменди, Браис Мендес, Кубо, Оярсабаль.

Напомним, 20-летний Захарян пропустил последние три матча своей команды из-за болезни.

Начало встречи «Ред Булл Зальцбурга» и «Реал Сосьедада» запланировано на 19:45 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.