Французские власти присвоили матчу «Ланс» - «Арсенал» статус «высокорискованного мероприятия»

Сегодня, 3 октября, «Ланс» примет на своём поле «Арсенал» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как утверждает RMC Sport, французские власти считают предстоящий матч «Ланса» с «Арсеналом» потенциально опасным в плане безопасности. Ожидается, что на игру приедут около 1800 болельщиков лондонского клуба.

Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов «Арсенал» разгромил ПСВ (4:0), а «Ланс» сыграл вничью с «Севильей» (1:1).