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Лига чемпионов

Гвардиола высказался о расширении Лиги чемпионов и клубного ЧМ по футболу

03 Октября 2023 • 17:59 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал расширение Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира по футболу.

«Чиновники приводит одни и те же аргументы для всех тренеров в европейских чемпионатах. Они организовывают соревнования, разговаривали ли они с менеджерами и капитанами больших команд? Я узнал об этом в газете. Изменит ли что-нибудь мой ответ? Абсолютно нет», – приводит слова испанца журналист Саймон Стоун.

Напомним, что со следующего сезона в групповом этапе Лиги чемпионов будут принимать участие 36 команд, а на лето 2025 года запланирован первый ЧМ среди клубов в новом формате. На турнире в США выступят 24 клуба.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лига Чемпионов Клубный Чемпионат Мира
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Комментарии (1)
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Cruyff
03 Октября 2023 в 18:15
там только думают о выгодах лишний матч лишний миллион в казну ФиФИ
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