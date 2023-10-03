Гвардиола высказался о расширении Лиги чемпионов и клубного ЧМ по футболу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал расширение Лиги чемпионов УЕФА и клубного чемпионата мира по футболу.

«Чиновники приводит одни и те же аргументы для всех тренеров в европейских чемпионатах. Они организовывают соревнования, разговаривали ли они с менеджерами и капитанами больших команд? Я узнал об этом в газете. Изменит ли что-нибудь мой ответ? Абсолютно нет», – приводит слова испанца журналист Саймон Стоун.

Напомним, что со следующего сезона в групповом этапе Лиги чемпионов будут принимать участие 36 команд, а на лето 2025 года запланирован первый ЧМ среди клубов в новом формате. На турнире в США выступят 24 клуба.