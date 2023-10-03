​Неаполь перед матчем с «Реалом» всколыхнуло землетрясение

Во вторник вечером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» будет принимать «Реал». За считанные часы до игры в Неаполе жители ощутили достаточно мощное землетрясение. Местные СМИ рассказывают о том, что магнитуда землетрясения составила 4 балла.

Судя по всему, проведению матча между «Наполи» и «Реалом» ничего не угрожает. Команды начнут игру в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в первом туре Лиги чемпионов «Наполи» и «Реал» набрали по три очка.