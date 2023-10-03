​Реакция УЕФА на информацию о закрытии Лиги чемпионов

В прессе появилась информация о том, что УЕФА обсуждает серьёзную реформу еврокубковых турниров. Сообщалось, что Лигу чемпионов могут закрыть, а вместо трёх разных еврокубковых соревнований появятся три лиги, между которыми будут повышение и понижение в классе. Главным соревнованием якобы может стать Суперлига. В УЕФА дали комментарий на этот счёт.

«УЕФА не работает над каким-либо новым проектом такого рода. Противодействие УЕФА любому типу так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи, предполагающие что-то иное, ничем не обоснованы», - ответ УЕФА приводит Calcio e Finanza.

Добавим, что с сезона 2024/2025 формат Лиги чемпионов будет другим - группового этапа не будет.

​Лигу чемпионов могут закрыть: УЕФА обсуждает появление Суперлиги