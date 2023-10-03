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«Наполи» - «Реал»: Гасилин сделал уверенный прогноз на матч Лиги чемпионов

03 Октября 2023 • 13:42 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» - «Реал».

«В обороне «Реала» есть проблемы. Команды часто пропускают, притом, что в атаке есть очень сильные исполнители. Для меня очевидная ставка - обе забьют», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

«Наполи» примет «Реал» на домашнем стадионе в Неаполе сегодня, 3 сентября. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Алексей Гасилин
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