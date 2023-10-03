Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Титов дал прогноз на матч «Наполи» - «Реал»

03 Октября 2023 • 13:35 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартак» Егор Титов поделился мнением о предстоящем поединке между мадридским «Реалом» и «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В Неаполь приезжает «Реал». Фактор трибун, уверенность после побед - все это в копилку хозяев. «Наполи» не проиграет и тотал больше 1,5 мяча. Ничья 1:1 вполне может быть или 2:2. Победу чемпиона Италии я тоже не исключаю», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Поединок между «Наполи» и «Реалом» состоится сегодня, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Егор Титов Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.10.23 в 19:45
Унион Берлин Унион Берлин
Брага Брага
1.75 3.90 5.00
Видео
03.10.23 в 19:45
Зальцбург Зальцбург
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.65 3.60 2.65
Видео
03.10.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Галатасарай Галатасарай
1.46 4.60 7.60
Видео
03.10.23 в 22:00
Ланс Ланс
Арсенал Арсенал
4.10 4.00 1.86
Видео
03.10.23 в 22:00
Наполи Наполи
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.65 3.60 2.65
Видео
03.10.23 в 22:00
Интер Милан Интер Милан
Бенфика Бенфика
1.92 3.70 4.20
Видео
03.10.23 в 22:00
Копенгаген Копенгаген
Бавария Бавария
9.80 5.40 1.35
Видео
03.10.23 в 22:00
ПСВ ПСВ
Севилья Севилья
2.41 3.60 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
13:54 · Лига чемпионов
​Реакция УЕФА на информацию о закрытии Лиги чемпионов
13:42 · Лига чемпионов
«Наполи» - «Реал»: Гасилин сделал уверенный прогноз на матч Лиги чемпионов
13:35 · Лига чемпионов
Титов дал прогноз на матч «Наполи» - «Реал»
11:25 · Лига чемпионов
Мостовой сделал прогноз на матч «Наполи» - «Реал»
09:52 · Лига чемпионов
Хвича высказался о матче с «Реалом»
09:15 · Лига чемпионов
Тренер Копенгагена: «У меня есть план на матч с «Баварией»
08:17 · Лига чемпионов
Ди Мария оценил уровень «Интера»
07:29 · Лига чемпионов
Чалханоглу высказался о матче «Интера» против «Бенфики»
02 Октября
23:52 · Лига чемпионов
Кимиих поделился ожиданиями от матча против «Копенгагена»
23:41 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Бенфики»
23:28 · Лига чемпионов
Анчелотти - о матче против «Наполи»: «Мы будем играть против одной из лучших команд Италии»
23:21 · Лига чемпионов
Анчелотти высказался о Кварацхелии и Осимхене
23:11 · Лига чемпионов
Артета - о матче против «Ланса»: «Нам предстоит тяжёлое испытание»
22:58 · Лига чемпионов
Парти может сыграть против «Ланса»
21:25 · Лига чемпионов
​РБ Лейпциг – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 4 октября 2023
Все новости
Рекомендуем