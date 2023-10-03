Титов дал прогноз на матч «Наполи» - «Реал»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартак» Егор Титов поделился мнением о предстоящем поединке между мадридским «Реалом» и «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В Неаполь приезжает «Реал». Фактор трибун, уверенность после побед - все это в копилку хозяев. «Наполи» не проиграет и тотал больше 1,5 мяча. Ничья 1:1 вполне может быть или 2:2. Победу чемпиона Италии я тоже не исключаю», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Поединок между «Наполи» и «Реалом» состоится сегодня, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.