Мостовой сделал прогноз на матч «Наполи» - «Реал»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и мадридским «Реалом».

«Если судить только по именам, то «Реал» сильнее. Однако клубу приходится тяжело, много травмированных. Неаполитанцы борьбу «Реалу» точно навяжут. Жду тут результативной игры», - передает слова Александра «ВсёПроСпорт».

Матч второго тура групповой стадии состоится сегодня, 3 октября, в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.