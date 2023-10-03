Хвича высказался о матче с «Реалом»

Один из лидеров «Наполи» Хвича Кварацхелия пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против мадридского «Реала» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Я рос, наблюдая за матчами «Реала» по телевизору. Сейчас же этот клуб будет моим соперником на футбольном поле. «Наполи» уважает их, но не боится. Мы является чемпионами Италии, сделаем все для того, чтобы одержать победу», - передает слова грузинского футболиста AS.

Поединок между «Реалом» и «Наполи» состоится во вторник, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Оба клуба одержали победы в первом туре.