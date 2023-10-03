Тренер Копенгагена: «У меня есть план на матч с «Баварией»

Наставник «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о предстоящем поединке против мюнхенской «Баварии» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы сыграем против одной из сильнейших команд мира. Победа будет потрясающим результатом, но и ничья будет хорошим итогом. Но даже при удачной игре мы можем уступить. У меня разработан план на этот матч, надеюсь, он сработает», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет сегодня, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии встречи «Копенгаген» занимает второе место в группе, а «Бавария» - первое.