Ди Мария оценил уровень «Интера»

Звезда лиссабонской «Бенфики» Анхель ди Мария высказался о грядущем противостоянии с миланским «Интером» в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

«Это будет достаточно сложный матч с соперником высокого уровня. У «Интера» в составе много опасных футболистов, которые способны решить исход встречи. Мы же приложим максимум усилий, чтобы завершить встречу с положительным результатом», - передает слова аргентинского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Поединок между миланским и лиссабонским клубами состоится во вторник, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.