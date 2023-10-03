Чалханоглу высказался о матче «Интера» против «Бенфики»

Хавбек миланского «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением о предстоящей встрече с лиссабонской «Бенфикой» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Нам будет противостоять сильная команда. В прошлом году мы ощутили, как тяжело играть против них. Но те матчи уже забыты, впереди новая игра», - приводит слова турецкого футболиста La Repubblica.

Напомним, что в стартовом туре группового этапа «нерадзурри» расписали мировую с испанским «Реал Сосьедадом» со счетом 1:1.

Матч между «Интером» и «Бенфикой» состоится во вторник, 3 октября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.