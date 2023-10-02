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Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Бенфики»

02 Октября 2023 • 23:41 Комментировать
Интер Милан
...
Бенфика
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Через 21 ч. 17 мин.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Это будет трудный матч. Это хорошо зарекомендовавшая себя команда, потому что у них уже некоторое время работает один и тот же главный тренер. Они проиграли свой первый матч в Лиге чемпионов, но большую часть матча провели вдесятером. Несмотря на это, у них было несколько моментов, и они заслуживали другой результат», - заявил Индзаги на пресс-конференции.

Поединок между «Интером» и «Бенфикой» состоится завтра, 3 октября. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН БЕНФИКА
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