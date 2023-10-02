Анчелотти - о матче против «Наполи»: «Мы будем играть против одной из лучших команд Италии»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

«Мы будем играть против одной из лучших команд Италии. Они очень хорошо выступили в прошлом году. Это будет упорный и ровный матч, потому что у них есть настоящее качество и индивидуальные способности. Мы должны проявить дисциплинированность и завершенность. Если мы сможем сделать то же самое, что и в Жироне, то добьемся хорошего результата», - приводит слова Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

Поединок между «Наполи» и «Реалом» состоится завтра, 3 октября. Начало - в 22:00 по московскому времени.