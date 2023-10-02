Анчелотти высказался о Кварацхелии и Осимхене

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающих «Наполи» Викторе Осимхене и Хвичи Кварацхелии перед матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это очень хорошие нападающие, которые действительно выделились в прошлом году, они продемонстрировали свои качества и показали, что они игроки топ-уровня. Они обладают удивительным талантом с разными характеристиками. Кварацхелия очень силен один на один, а Осимхен очень опасен во всех компонентах», - приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, что поединок состоится завтра, 3 октября. Начало - в 22:00 по московскому времени.