Артета - о матче против «Ланса»: «Нам предстоит тяжёлое испытание»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против французского «Ланса».

«То, что они сделали в прошлом году - невероятно. В этом сезоне им действительно не повезло в некоторых матчах. Дома они смогли набрать всего одно очко. Так что завтра мы ожидаем грандиозной битвы. Нам предстоит серьезное испытание», - заявил Артета на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч между «Лансом» и «Арсеналом» состоится завтра, 3 октября. Начало - в 22:00 по московскому времени.