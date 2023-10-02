Парти может сыграть против «Ланса»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии полузащитника Томаса Парти перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Ланса».

«Он действительно восстановился за последние две недели, и ему удалось потренироваться последние два или три дня с командой, и это, очевидно, отличная новость для нас. Я думаю, что его прогресс за последнюю неделю был очень хорошим. Возможно, завтра он получит некоторое время на поле, но будет зависеть от того, как пойдет игра», - заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, что Парти последний раз выходил на поле 26 августа в матче третьего тура АПЛ против «Фулхэма» (2:2).

Поединок состоится завтра, 3 октября. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.