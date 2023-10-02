Тухель: «Я никогда не видел лёгкого группового этапа в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

«Я никогда не видел легкого группового этапа. У каждой игры свой характер. «Галатасарай» смог отыграться и сыграл вничью с «Копенгагеном» – 2:2. Сейчас мы на 100 процентов сосредоточены на «Копенгагене», — цитирует Тухеля официальный сайт мюнхенцев.

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов «Бавария» в голевой «перестрелке» одолела «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Игра второго тура между «Копенгагеном» и «Баварией» пройдет завтра, 3 октября. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному