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Ди Лоренцо: «Сделаем всё возможное, чтобы доставить «Реалу» проблемы»

02 Октября 2023 • 16:36 Комментировать
Наполи
...
Реал Мадрид
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03.10 22:00

Защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Итальянский футболист заявил, что неаполитанцы готовы к противостоянию с сильной командой и сделают всё возможное для того, чтобы доставить ей проблемы.

«В Лиге чемпионов «Реал» чувствует себя как дома, они уже много раз брали этот трофей, но мы готовы к матчу, будем играть дома при полных трибунах и сделаем всё возможное, чтобы доставить им проблемы», — приводит слова ди Лоренцо Tuttomercatoweb.

Матч «Наполи» — «Реал» состоится завтра, 3 октября, в Неаполе. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команды делят между собой лидерство в турнирной таблице группы C, в которой также выступаю «Брага» и «Унион Берлин».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Джованни Ди Лоренцо
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