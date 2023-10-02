​В «Реал Сосьедаде» высказались о состоянии Захаряна

Полузащитник Арсен Захарян имеет шансы сыграть за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» - россиянин попал в заявку. В клубе из Сан-Себастьяна дали комментарий о состоянии 20-летнего футболиста.

«Арсен Захарян хорошо себя чувствует и сейчас вместе с командой в пути на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга», - ответ пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит Sport24.

Напомним, что ранее Захарян пропустил несколько периодов из-за болезни. За «Реал Сосьедад» Арсен успел провести три матча. В каждом из них россиянин выходил на замену. Результативными действиями Захарян не отмечался.

Матч «Зальцбург» - «Реал Сосьедад» пройдёт 3 октября.