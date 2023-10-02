Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на предстоящий матч Лиги чемпионов

Завтра, 3 октября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Ред Булл Зальцбургом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Российский полузащитник сан-себастьянского клуба Арсен Захарян попал в заявку своей команды на предстоящую игру с «Ред Булл Зальцбургом».

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером» (1:1). Захарян весь матч провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в трех встречах Ла Лиги и не отметился голевыми действиями.

Матч «Ред Булл Зальцбург» - «Реал Сосьедад» начнется в 19:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.