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Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на предстоящий матч Лиги чемпионов

02 Октября 2023 • 16:05 Комментировать
Зальцбург
...
Реал Сосьедад
03.10 19:45

Завтра, 3 октября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Ред Булл Зальцбургом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Российский полузащитник сан-себастьянского клуба Арсен Захарян попал в заявку своей команды на предстоящую игру с «Ред Булл Зальцбургом».

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Интером» (1:1). Захарян весь матч провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в трех встречах Ла Лиги и не отметился голевыми действиями.

Матч «Ред Булл Зальцбург» - «Реал Сосьедад» начнется в 19:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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ЗАЛЬЦБУРГ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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