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Лига чемпионов

​Лигу чемпионов могут закрыть: УЕФА обсуждает появление Суперлиги

02 Октября 2023 • 13:17 Комментировать (6)

Со следующего сезона Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. Вместо группового этапа, к которому все уже сильно привыкли, будет единая лига с матчами по швейцарской системе. Поговаривают, что УЕФА в обозримом будущем может пойти и на более серьёзные изменения, и они могут коснуться всех турниров.

По данным El Pais, в настоящий момент УЕФА совместно с Европейской ассоциацией клубов обсуждает идею с тремя еврокубковыми турнирами в виде дивизионов с вылетами между ними. Речь идёт о Суперлиге, Лиге Европы и Лиге претендентов - по 18 команд в каждой. 

Отмечается, что между Суперлигой и Лигой Европы может быть два места повышения-понижения в классе, а между Лигой Европы и Лигой претендентов – четыре.

Изменения точно не вступят в силу раньше 2027 года, и пока идея находится только на стадии обсуждения. Обговорить её должны на исполкоме УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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sierge
02 Октября 2023 в 14:09
Очевидно что это уже давно не лига "чемпионов" 4-5 команд из одной страны, при этом 2-3 "сеянные" в то время как чемпионы менее развитых в футбольном смысле стран вообще не представлены. Может зрелищности такой формат и добавляет, но название менять надо.
Vladik1993-25
02 Октября 2023 в 13:34
А кто будет решать какие 18 команд должны быть в Суперлиге???
3Tituli
02 Октября 2023 в 14:02
Арабы, это же очевидно)
sierge
02 Октября 2023 в 14:09
Там вроде америкосы вкладываются хорошо в трансляции
3Tituli
02 Октября 2023 в 14:12
а как же взяточничество? Теперь что, функционерам УЕФА честными становиться?
sierge
02 Октября 2023 в 14:15
оно и в США есть, просто называется "лобби"
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