​Лигу чемпионов могут закрыть: УЕФА обсуждает появление Суперлиги

Со следующего сезона Лига чемпионов будет проводиться в новом формате. Вместо группового этапа, к которому все уже сильно привыкли, будет единая лига с матчами по швейцарской системе. Поговаривают, что УЕФА в обозримом будущем может пойти и на более серьёзные изменения, и они могут коснуться всех турниров.

По данным El Pais, в настоящий момент УЕФА совместно с Европейской ассоциацией клубов обсуждает идею с тремя еврокубковыми турнирами в виде дивизионов с вылетами между ними. Речь идёт о Суперлиге, Лиге Европы и Лиге претендентов - по 18 команд в каждой.

Отмечается, что между Суперлигой и Лигой Европы может быть два места повышения-понижения в классе, а между Лигой Европы и Лигой претендентов – четыре.

Изменения точно не вступят в силу раньше 2027 года, и пока идея находится только на стадии обсуждения. Обговорить её должны на исполкоме УЕФА.