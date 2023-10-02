Из 16 матчей Лиги чемпионов по «Матч ТВ» зрители увидят в прямом эфире четыре игры

На этой неделе состоится второй тур Лиги чемпионов. Восемь матчей будет сыграно 2 октября 2023 года и ещё восемь пройдут на следующий день. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет четыре встречи.

Во вторник, 3 октября 2023 года, общедоступный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет два матча. В 19:30 по московскому времени начнётся трансляция «Зальцбург» – «Реал Сосьедад», а сразу после этого поединка будет показан матч «Наполи» – «Реал Мадрид».

В среду, 4 октября, в 19:30 по мск начнётся прямой эфир матча «Атлетико» – «Фейеноорд», а в 21:45 по московскому времени стартует матч «Порту» – «Барселона».

За трансляциями и результатами всех матчей Лиги чемпионов, статистическими данными и турнирными таблицами вы можете следить на нашем спортивном портале.