Витинья: «ПСЖ» хочет наслаждаться Лигой чемпионов, но не быть одержимым ею»

Полузащитник французского «ПСЖ» Витинья поделился мнением об участии своей команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«Победа в Лиге чемпионов? Знаете, когда много думаешь об одной вещи, то зачастую так ее и не получаешь. «ПСЖ» хочет наслаждаться Лигой чемпионов, но не быть одержимым ею», - передает слова футболиста RMC Sport.

В рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов парижский гранд на выезде встретится с «Ньюкаслом». Встреча состоится в среду, 4 октября, на стадионе в Англии. Напомним, что «ПСЖ» стартовал в еврокубке домашней победой над дортмундской «Боруссией (2:0).