Захарян тренируется в общей группе перед матчем против «Зальцбурга»

В «Реал Сосьедаде» высказались о возможном участии российского полузащитника Арсена Захаряна в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

«Арсен Захарян работает в обычном режиме в общей группе. Завтра станет известен список футболистов, которые поедут в Зальцбург», - заявила пресс-служба испанского клуба в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 20-летний футболист пропустил два последних тура чемпионата Испании из-за болезни.

Поединок между «Зальцбургом» и «Реал Сосьедадом» состоится во вторник, 3 октября. Начало - в 19:45 по московскому времени.