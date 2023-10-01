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Захарян тренируется в общей группе перед матчем против «Зальцбурга»

01 Октября 2023 • 22:03 Комментировать
Зальцбург
...
Реал Сосьедад
03.10 19:45

В «Реал Сосьедаде» высказались о возможном участии российского полузащитника Арсена Захаряна в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

«Арсен Захарян работает в обычном режиме в общей группе. Завтра станет известен список футболистов, которые поедут в Зальцбург», - заявила пресс-служба испанского клуба в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 20-летний футболист пропустил два последних тура чемпионата Испании из-за болезни.

Поединок между «Зальцбургом» и «Реал Сосьедадом» состоится во вторник, 3 октября. Начало - в 19:45 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ред Булл Зальцбург Арсен Захарян
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ЗАЛЬЦБУРГ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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