Лофтус-Чик не поможет «Милану» в матче с «Боруссией»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик пропустит ближайшую встречу из-за травмы.

Английский футболист был заменён на 29-й минуте недавнего матча Серии А против «Лацио», который завершился победой «россонери» со счётом 2:0. По сведениям Sky Sport, 27-летний хавбек не успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», запланированному на 4 октября. Кроме того, если верить прогнозам, Стефано Пиоли вряд ли сможет рассчитывать на игрока и в следующем матче чемпионата Италии против «Дженоа» (7 октября).

Рубен Лофтус-Чик перешёл в «Милан» минувшим летом из «Челси». В активе англичанина один забитый гол и два ассиста в восьми матчах за итальянский коллектив.