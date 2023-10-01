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Лига чемпионов

Энрике: «ПСЖ» — один из фаворитов Лиги чемпионов

01 Октября 2023 • 15:59 Комментировать
Ньюкасл
...
ПСЖ
04.10 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о шансах команды на победу в Лиге чемпионов.

«Есть как минимум восемь команд, которые могут выиграть Лигу чемпионов. Мы являемся одним из фаворитов. Называйте это как хотите, но мы — в борьбе за титул, это наша цель», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в текущем сезоне «ПСЖ» попал в группу F вместе с «Ньюкаслом», «Миланом» и дортмундской «Боруссией».

В первом туре парижане одолели немецкий коллектив со счетом 2:0. 4 октября команда Энрике на выезде встретится с «Ньюкаслом». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.  

Стоит сказать, что «ПСЖ» еще ни разу в истории не выигрывал Лигу чемпионов, но в 2020 году добирался до финала турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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НЬЮКАСЛ ПСЖ
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