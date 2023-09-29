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Невилл назвал фаворита Лиги чемпионов - это не «Манчестер Сити»

29 Сентября 2023 • 09:25 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а сейчас футбольный эксперт Гари Невилл назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

«Я назову «Баварию». Трансфер Гарри Кейна придает им большую силу. Думаю, в нынешнем розыгрыше турнира мюнхенский клуб пройдет дальше, чем в прошлом сезоне», - передает слова Невилла газета Marca.

В стартовом матче нового розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3. В следующем поединке подопечные Томаса Тухеля встретятся на выезде против «Копенгагена». Игра состоится 3 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гари Невилл
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