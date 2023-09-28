​«Барселону» пока не выгонят из Лиги чемпионов

«Барселона» получила обвинения во взяточничестве и может столкнуться с серьёзными последствиями. В июле каталонский клуб временно допустили к участию в Лиге чемпионов, но УЕФА отмечал, что сохраняет за собой возможность исключения «Барселоны» в ходе продолжающегося расследования.

Как сообщает издание AS, пока что планов по исключению «Барселоны» из Лиги чемпионов УЕФА не имеет. В УЕФА предпочитают дождаться завершения судебного разбирательства, а уже затем выносить вердикт со своей стороны.

Ближайший матч Лиги чемпионов «Барселона» проведёт 4 октября – против «Порту» на выезде.

​«Барселону» могут выгнать из Ла Лиги – клубу предъявлены обвинения