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Лига чемпионов

​«Барселону» пока не выгонят из Лиги чемпионов

28 Сентября 2023 • 17:33 Комментировать
Порту
...
Барселона
04.10 22:00

«Барселона» получила обвинения во взяточничестве и может столкнуться с серьёзными последствиями. В июле каталонский клуб временно допустили к участию в Лиге чемпионов, но УЕФА отмечал, что сохраняет за собой возможность исключения «Барселоны» в ходе продолжающегося расследования.

Как сообщает издание AS, пока что планов по исключению «Барселоны» из Лиги чемпионов УЕФА не имеет. В УЕФА предпочитают дождаться завершения судебного разбирательства, а уже затем выносить вердикт со своей стороны.

Ближайший матч Лиги чемпионов «Барселона» проведёт 4 октября – против «Порту» на выезде.

​«Барселону» могут выгнать из Ла Лиги – клубу предъявлены обвинения

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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