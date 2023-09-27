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Лига чемпионов

Кассано ждёт провала «Милана» в Лиге чемпионов

27 Сентября 2023 • 08:48 Комментировать

Экс-нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано поделился мнением о шансах «Милана» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В первом туре «россонери» поделили очки с «Ньюкаслом» (0:0).

«Милан» выглядел жалко в матчах с «Интером» и «Ньюкаслом». Это было унылое зрелище. С таким уровнем футбола команде не светит плей-офф Лиги чемпионов. У меня вообще есть опасения, что «Милан» финиширует на последнем месте», - передает слова Кассано Sky Sport Italia.

В рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов миланский гранд на выезде встретится с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет в среду, 4 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кассано
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