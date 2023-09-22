Назван самый дорогой молодой игрок Лиги чемпионов

Назван самый дорогой молодой игрок текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Рейтинг подготовили аналитики портала Transfermarkt, учитывались только те футболисты, которые ещё не доросли до 22-х лет.

Первое место – у Джуда Беллингема, который своим голом подарил «Реалу» в среду победу в непростом матче над «Унионом» (1:0). Стоит он, по версии портала, 120 млн евро.

На второй строчке 20-летний игрок атаки «Баварии» Джмал Мусиала – 110 млн евро. Третье место – у полузащитника «Барселоны» Педри – 100 млн. Чуть-чуть отстал его одноклубник Гави – 90 млн. Замыкает первую пятёрку полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга – 85 млн.