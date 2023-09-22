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Назван самый дорогой молодой игрок Лиги чемпионов

22 Сентября 2023 • 20:06 Комментировать
Наполи
...
Реал Мадрид
03.10 22:00

Назван самый дорогой молодой игрок текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Рейтинг подготовили аналитики портала Transfermarkt, учитывались только те футболисты, которые ещё не доросли до 22-х лет.

Первое место – у Джуда Беллингема, который своим голом подарил «Реалу» в среду победу в непростом матче над «Унионом» (1:0). Стоит он, по версии портала, 120 млн евро.

На второй строчке 20-летний игрок атаки «Баварии» Джмал Мусиала – 110 млн евро. Третье место – у полузащитника «Барселоны» Педри – 100 млн. Чуть-чуть отстал его одноклубник Гави – 90 млн. Замыкает первую пятёрку полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга – 85 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Барселона Эдуардо Камавинга Педри Джамал Мусиала Гави Джуд Беллингем
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