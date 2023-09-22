​Определён лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Во вторник и среду проходили матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Лучшим игроком недели в сильнейшем клубном турнире континента был признан полузащитник «Порту» Галено. Информация об этом размещена на страницах официального сайта УЕФА.

В матче против «Шахтёра» во вторник вечером Галено оформил дубль и один результативный пас на партнёра.

Напомним, что «Порту» обыграл «Шахтёр» на выезде со счётом 3:1. Во втором туре Лиги чемпионов команда Сержиу Консейсау будет играть на своём поле против «Барселоны». Игра пройдёт в среду, 4 октября.